Dans son obstination à trouver la vérité, elle se voit dépassée par ses propres
méthodes qui ressemblent étrangement à celles du passé. Une odyssée tragico-comique qui mélange le film d’espionnage et le film de famille.
Production Stank et Andolfi /France 2018 / 84 minutes
(également diffusé au LUX à Valence)
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Je vois rouge
JE VOIS ROUGE DE BOJINA PANAYOTOVA; Après 25 ans passés en France, Bojina retourne en Bulgarie avec un soupçon vertigineux : et si sa famille avait collaboré aux services secrets du régime communiste ? En salle 2 sur le festival.
Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons
