Elle sculpte, elle danse, elle voyage, fait la tournée des milonga/festivals de tango.
Quasiment aveugle, Nathalie montre à Corinne comment le corps est plus efficient que les yeux pour voir. La malvoyante guide la voyante et nous apprend à regarder le monde d’une autre manière.
Argane Productions /France 2024 / 56 minutes
*En cas d’intempérie repli en SALLE 1
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: La rencontre (Comme un tango)
Maison Pour Tous, 55 place des Papèteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons
