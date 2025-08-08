En attendant sa réparation, Papy Kasaï, opérateur de monte-charge, fait rire pour survivre. Maître Feruzi, avocat président du syndic, impose son autorité sur fond de contestations et d’accusations de corruption. Cyprien, le gardien du parking, prépare un départ qui pourrait changer sa vie… À travers des personnages hauts en couleur, et en tant qu’ancienne résidente des Galeries, Maud Julien tente de filmer les fractures sociales, économiques et politiques du Congo et d’interroger : comment dans un
monde en mutation, un lieu peut-il devenir le miroir d’une nation ?
Production Sanosi /France 2024 / 52 minutes
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Les galeries présidentielles
LES GALERIES PRÉSIDENTIELLES DE MAUD JULLIEN. Dans la moiteur de Kinshasa, au Congo, les Galeries Présidentielles sont en effervescence. L'ascenseur de cet immeuble titanesque est en panne. En salle 2 sur le festival.
Maison Pour Tous, 55 place des Papèteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons
