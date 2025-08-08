C’est l’un de ces Women’s Lands qui ont proposé des lieux en marge de la société, ruraux et sans hommes, des lieux de refuge. » Les chantiers de construction du nouveau bâtiment où des participant·es de plus en plus jeunes s’impliquent, font écho à mes propres chantiers intimes. »
Survivance et GoGoGo Films /
France 2024 / 74 minutes
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Lisière
LISIÈRE DE EVA TOURRENT. Dans les années 70-80, des femmes lesbiennes ont construit des cabanes au milieu des bois. En salle 1 et 2 sur le festival.
Maison Pour Tous, 55 place des Papèteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons
C’est l’un de ces Women’s Lands qui ont proposé des lieux en marge de la société, ruraux et sans hommes, des lieux de refuge. » Les chantiers de construction du nouveau bâtiment où des participant·es de plus en plus jeunes s’impliquent, font écho à mes propres chantiers intimes. »