Festival

Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Lisière

LISIÈRE DE EVA TOURRENT. Dans les années 70-80, des femmes lesbiennes ont construit des cabanes au milieu des bois. En salle 1 et 2 sur le festival.

Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Lisière
Le 13/09/2025 11:00

Maison Pour Tous, 55 place des Papèteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons

Site internet
Payant

C’est l’un de ces Women’s Lands qui ont proposé des lieux en marge de la société, ruraux et sans hommes, des lieux de refuge.  » Les chantiers de construction du nouveau bâtiment où des participant·es de plus en plus jeunes s’impliquent, font écho à mes propres chantiers intimes.  »
Survivance et GoGoGo Films /
France 2024 / 74 minutes