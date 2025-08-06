Benoît habite à Saint-Paul dans le Périgord depuis toujours, il a construit son paradis à l’abri
des regards, s’est émancipé à sa manière, seul, dans la nature, avec ses couleurs. Puis
ensemble avec Benjamin, Lise, Katinka, Angélique et toutes les cousines du coin, ils décident
d’organiser une Pride, parce ce qu’il est temps de sortir du bois, de prendre l’espace qu’on
n’a jamais eu, pour se célébrer. Comment exister à la campagne quand on est queer ? Comment
faire ici avec nos mots, nos identités et nos luttes ?
Production Survivance et Novanima / France 2024 / 84 minutes
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale (projeté à l’à l’EDEN)
Soirée de lancement au cinéma EDEN CREST. PÉDALE RURALE DE ANTOINE VAZQUEZ
Le film raconte la vie de personnes queer en milieu rural.
quai F Berangier de la Blache 26400 Crest
Benoît habite à Saint-Paul dans le Périgord depuis toujours, il a construit son paradis à l’abri