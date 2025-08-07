Et chez VOST, c’est une évidence : défier le vide n’est pas que du spectaculaire. C’est aussi une manière d’aborder la vie et le monde. Répéter, travailler, chuter,
recommencer : on se joue de la gravité au sens propre comme au sens figuré. Bienvenue sur
la planète VOST, un monde si dangereusement enchanteur.
Les productions du lagon /
France 2025 / 52 minutes
*En cas d’intempérie repli en SALLE 1.
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Travailleurs du vide
TRAVAILLEURS DU VIDE DE JANE KOZLOWSKI VOST, c’est l’un des rares cirques en France dont les
artistes pratiquent la haute voltige. Cinéma plein air ou en salle 1 sur le festival.
Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons
