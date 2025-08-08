Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition- Installations sonores et visuelles

Trois expériences sonores et visuelles par: le collectif de lutherie sauvage, Ivan FOURNIER avec « Arachnophone », et Yussuf HENNI et Hélène BERTIN avec « Festin de bâtardes ça va s’écrouler ».

* CARTE BLANCHE MICRO CONTACT EXPÉRIENCES SONORES ET VISUELLES EN MODE BRICOPARTICIPATIF PAR

LE COLLECTIF DE LUTHERIE SAUVAGE Micro contact a aussi envahi l’espace Ad Hoc de petites installations surprises et ludiques. Ouvrez l’oeil !

* ARACHNOPHONE IVAN FOURNIER Faites l’expérience du son dans la matière ! Cette structure

à l’allure d’araignée tisse sa toile jusqu’à vos tympans pour vous faire plonger dans une

expérience sonore étonnante. Une nouvelle façon d’écouter le son : en se bouchant les oreilles.

* FESTIN DE BÂTARDES ÇA VA S’ÉCROULER YUSUF HENNI & HÉLÈNE BERTIN

Autour d’une table singulière sont réunis des instruments qui ont poussé juste à côté d’ici. Venez explorer un folklore imaginaire et improvisons ensemble une bande son pour accompagner un petit film de jardin.