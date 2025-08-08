PROJECTION DE TOUTES LES CONTRIBUTIONS EN CLÔTURE DU FESTIVAL
Depuis 2017, Klimax est une sorte de Koncourt de Kourts métrages ouvert à tous et toutes ayant pour objectif de stimuler la spontanéité créatrice de tout un chacun à travers le tournage en équipe d’un court format cinématographique sur un thème imposé et avec un temps de tournage limité.
Après sept fantastiques éditions consacrées exclusivement à la réalisation de fictions, le concept
s’ouvre au film documentaire en s’associant avec les Rencontres AD HOC pour vous proposer un Klimax’Doc.
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Klimax’doc
« KLIMAX’DOC, KONCOURT DE KOURTS MÉTRAGES ». Projections en avant programme des séances tout au long du festival et restitution en clôture de festival. KLIMAX’DOC s’ouvre au film documentaire. En salle 2 sur le festival.
Maison Pour Tous, 55 place des Papèteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons
