Son objet est de défendre la possibilité de créer, dans une économie viable, des oeuvres non formatées aux formes multiples qui mettent en scène la richesse et la complexité du monde. Lors des Rencontres Ad Hoc, des réalisateurs et réalisatrices de différentes régions sont présent.es. À partir de diverses expériences territoriales, ce sera l’occasion de se demander en quoi des associations d’auteurs et d’autrices sont pertinentes et inspirantes.
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Réalisateurs.trice.s réuni.e.s
RÉALISATEUR.TRICE.S RÉUNI.E.S. » La Boucle Documentaire » est une fédération qui rassemble les associations régionales d’auteurs et d’autrices de films documentaires. Partages d’expériences.
Maison Pour Tous, 55 place des Papèteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons