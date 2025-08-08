FILMER L’INVISIBLE.
Quand ce qu’il s’agit de filmer relève de l’absent, de l’imperceptible, de l’intime ou du souvenir ?
A partir d’extraits choisis parmi les films programmés, nous échangerons avec leurs réalisateur.ice.s sur les dispositifs mis en place pour raconter ce réel absent. Quelles stratégies formelles pour rendre visible ce qui ne l’est pas ? Que révèle l’invisible du visible lui-même ? Et que nous dit ce détour sur la nature même du réel au cinéma ?
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Table ronde: filmer l’invisible.
Le cinéma documentaire, dans sa diversité de formes, interroge notre rapport au réel. Parmi ses orientations, le cinéma du réel s’attache à capter le quotidien, la parole brute, le geste vécu. Que se passe-t-il quand le réel ne se laisse pas voir?
Maison Pour Tous, 55 place des Papèteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons
