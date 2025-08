Festival Les Rencontres AdHoc

L’e?quipe des Rencontres Ad Hoc est ravie de vous embarquer pour cette e?dition 2025 : un festival en prise directe avec le re?el, et l’irre?el, dans toute sa diversite?, ses chaos, ses fulgurances.

Cette anne?e, on vous fait voyager de la Bulgarie au Congo, de la Belgique aux fore?ts d’Arde?che, on plonge dans une conserverie, on danse le tango les yeux bande?s, on saute dans le vide, on pe?dale en ruralite?, on vogue avec Florence Arthaud, on construit des cabanes, on re?ve de cine?ma et on de?couvre des processus filmiques.

Parmi la se?lection, deux films re?alise?s par des cine?astes dro?moises (Travailleurs du vide et Je vois rouge).