Festival Mangalaxy, Games et Sciences Fictions Edition 8

Venez admirer le Concours Cosplay et le Défilé cosplay et rencontrer les Cosplayeurs et les invités qui seront annoncés prochainement ! Toutes les animations et ateliers sont GRATUITS ! (Hors prix d’entrée)

Découvrez de nombreux ateliers offerts : des ateliers japonais avec notamment l’initiation au japonais, la Calligraphie japonaise, l’Origami, et l’espace détente avec le Shiatsu (massage japonais) …

Assister à des démonstrations d’arts martiaux japonais avec le KEN SHIN KAN de Valence avec du Kendo, du Iaido, du Chambara !

Une trentaine d’animations offertes !

Vivez l’instant Just Dance en compagnie de son animatrice !

Amusez vous au Labyrinthe du Lasergame sur 100m2 !

Échangez vos cartes pokémons !

Découvrez et participez aux initiations au Sabre laser par le club d’escrime de Chabeuil !

Il y aura des tournois de jeux vidéos avec Nintendo et ses bornes mais aussi du rétrogaming avec Gamestalgie.

Il y aura aussi le village des artistes cette année avec des Créateurs et illustrateurs et auteurs, un espace Japon jardin japonais, un concours de dessin le samedi et le dimanche.

Il y aura aussi des Boutiques qui vous proposent tee shirts manga et geek, katanas, lampes, vêtements manga et traditionnel japonais etc…

Il y aura aussi des mangakas, des auteurs de roman de heroïc fantasy, du fantastique…

Un espace restauration japonaise et cuisine traditionnelle sur place. Un espace avec tables et chaises vous sera à votre disposition pour faire une pause repas.