Festival Mangalaxy, Games & Sciences-fictions 2026

C’est parti pour la 9ème Édition du Festival MANGALAXY, GAMES & Sciences-Fictions ^__^ Le Festival revient sur l’ensemble du Palais des Congrès et des Expositions de VALENCE les 12 et 13 septembre prochain !

Festival Thématiques Manga, Japon, Gaming, Pop Culture, Science Fiction!

Venez admirer le Concours Cosplay et le Défilé cosplay et rencontrer les Cosplayeurs et les invités qui seront annoncés prochainement ! Toutes les animations et ateliers sont INCLUS dans le prix d’entrée.

Découvrez de nombreux ateliers offerts : des ateliers japonais avec notamment l’initiation au japonais, la Calligraphie japonaise, l’Origami, et l’espace détente avec le Shiatsu (massage japonais) …

Assister à des démonstrations d’arts martiaux japonais avec le KEN SHIN KAN de Valence avec du Kendo, du Iaido, du Chambara !

Une trentaine d’animations offertes !

Vivez l’instant Just Dance en compagnie de son animatrice !

Amusez vous au Labyrinthe du Lasergame sur 100m2 !

Échangez vos cartes pokémons !

Il y aura des tournois de jeux vidéos sur PC et ses bornes mais aussi du rétrogaming avec Gamestalgie.

Il y aura aussi le village des artistes cette année avec des Créateurs et illustrateurs et auteurs, un espace Japon jardin japonais, un concours de dessin le samedi et le dimanche.

Un espace dédicaces avec des invités (Dédicaces sans suppléments).

Il y aura aussi des Boutiques qui vous proposent tee shirts manga et geek, katanas, lampes, vêtements manga et traditionnel japonais etc…

Il y aura aussi des mangakas, des auteurs de roman de heroïc fantasy, du fantastique…

Un espace restauration japonaise et cuisine traditionnelle sur place. Un espace avec tables et chaises vous sera à votre disposition pour faire une pause repas ^^

On va bien s’amuser !!

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