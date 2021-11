Festival Migrant’Scène / Tous Migrants

Des raisons du départ au processus d’intégration dans un nouveau pays, en passant par les obstacles rencontrés durant leur voyage, les dessinateurs de presse analysent en quelque traits cet enjeu majeur pour nos sociétés. Au fil des panneaux thématiques, leur coups de crayon cassent les préjugés, dénoncent le rejet de l’étranger et montrent l’apport et la richesse de la diversité.

L’exposition née en 2017, fait suite à la collection Cartooing for Peace publiée la même année aux éditions Gallimard.