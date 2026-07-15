Festival MursMurs 2026

Retrouvez la 17 ème édition de nos représentations et concerts sous les marronniers du Vivier, ambiance magique garantie sous les étoiles !

Le Festival MursMurs au Vivier, organisé par Murmures Compagnie Artistique.

Spectacles en extérieur à 21h.

Vendredi 31 juillet : Tout Eddy… ou presque ! : Schmoll-Eddytion : Chanson.

Mardi 4 août : Figaro : Un barbier ! Le barbier de Séville – Mirandolina Compagnie- Commedia dell’Arte.

Vendredi 7 août : Journée Sévigné.

Organisée en partenariat avec la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur, Comité Drôme. Tout au long de l’après-midi et de la soirée, salon littéraire en musique, dîner à la manière de Madame de Sévigné, et pièce de théâtre » Ma Belle Cousine « .

Mardi 11 août : Art ensemble of Saint Gervais : Big Band.

Vendredi 14 août : Carlito y banditos : Musique latino.