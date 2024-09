Festival Mycologique- MÃ©moire du Vivant – Des Champignons, des Plantes et des Soupes Anciennes

5ème Journée festive à Lus-la-Croix-Haute

Des conférenciers :

? Conférence Martine le Cam : une conférence sur le thème des philtres de magie selon les grimoires d’herboristerie médiévaux. Seront abordés : le Moyen-Âge, les procès en sorcellerie. Martine fera un trait d’union entre cette époque et aujourd’hui.

? Conférence Louise Boulangeat : une conférence sur les interactions entre les plantes et les champignons et leur rôle dans l’équilibre du sol : Champignons » bon ou mauvais » ?

? Conférence Thibault Collange ONF : biodiversité et bois sénescence.

? Conférence Marie Jo Parron : Des champignons et du lichen capables de pousser sur Mars ?

? Conférence Fabienne Gilbertos : L’organisation de la cueillette sauvage et la gestion, règlementation des ressources.

——————————————————————

Des spécialistes en mycologie :

? Exposé René Foucher : les risques de confusion entre les champignons comestibles et toxiques + un logiciel qui permet de présenter tous les champignons d’Europe occidentale

? Exposé : Jean-Claude Rouchouse Assoc Chrysalise : biodiversité et reconnaissance des champignons.

? Exposé : Richard Gonzalès : biodiversité et reconnaissance des champignons.

——————————————————————

Des balades botaniques :

? Association Theranima avec Lisa Benothmane : balade à cheval en forêt pour voir les champignons.

? Association En Nature Simon(e) pour adultes et enfants à partir de 10 ans.

Avec Pierre Serra : RDV 9h30-11h Balade mycologique : » Trouver des nouveaux coins à champignons « . Comment trouver des champignons ? Où poussent les champignons ? Lecture de la zone et propriétés des plantes…

Avec Laëtitia Guignier : RDV 14h Balade Confidences végétales promenées. Partez à la rencontre du monde fascinant des plantes, leurs stratégies et curiosités.

——————————————————————

Des animations familles :

? Myriam Dardard : atelier Inventons Nos Vies Bas Carbone théâtralisé + un stand sur l’eau : un jeu sur l’alimentation (classement des aliments en fonction de leur empreinte carbone) pour un public familial – sur inscription (parent + enfant)

Matin 25 pers maxi 2 heures de 10h à 12h public familial parents et enfants à partir de 7 ans

Apres midi

Animation scientifique et conte sur l’eau

Tout public 14h à 18h

? Annie et Jean Greca : tirage de carte symbolique de votre arbre totem à partir de votre horoscope et prestidigitation avec des cartes

? Thomas Fasquelle : atelier de construction four solaire ou diaporama en cas de pluie.

Explications sur les concepts de base de la thermique pour comprendre comment faire un four solaire effi-cace. Ensuite construire » un four solaire très simple ensemble le matin. Et on peut cuisiner avec les fours, Les participants amènent leurs ingrédients et on mange ensemble ce qui a été cuisiné. On ne construira le four que sur le premier créneau. Ouvert aux enfants et néophytes, ou des concepts d’énergie, de surfaces sélec-tives en émission et de température de stagnation pour les adultes confirmés en transferts thermiques :).

——————————————————————

Des spectacles :

? Micro folie // La Cie Les Tracols : collections de musées d’art sur les champignons et plantes grâce aux outils magnifiques : un musée numérique et un espace virtuel.?? Lison et l’Horloger des Saisons // Cie Patamouss’ Théâtre : Enfants 2 à 7 ans – Durée : 35 mn

? Ophelie Meunier // Association Les 3 pommes : : cinq contes facétieux pour petits et grands sur le thème des saisons et des arbres accompagnés par saxophoniste Jonathan Balmefrézol,

? Bernard Leprince nous enchante avec son orgue de barbarie

? Samuel Arnoux nous accompagnera toute la journée avec ses chants et sa guitare partout dans le village.

——————————————————————

Des ateliers enfants : Jeux sensoriels, reconnaissance de plantes, etc :

? Atelier Priscille Darty : Empreinte et modelage en argile des feuilles et des champignons SANS cuisson. On repart avec son modelage dans la boîte rigide (carton ou plastique) amenée par vos soins. : maxi 10 participants

? Atelier Sylvie Beaume : confection de mobile avec des éléments naturels. On repart avec son mobile. maxi 10 participants.

? Atelier pour adultes et enfants avec Danka : en continu // matériel fourni

Venez réaliser une carte, un marque page avec les motifs de champignons gravé à la main dans de la gomme

Un projet alimentation territorial à l’année :

? Conserverie mobile et solidaire avec Célia Schwaederlé / Alexia Simon :

Le camion de la conserverie itinérante propose la fabrication collective et solidaire des produits stérilisées. Une petite partie est dégustée sur place.

Le matin

Atelier sur inscription : réalisation d’une terrine de champignons pasteurisée

De 9h à 10h30

– maxi 10 personnes.

Réalisation de 50 petits pots

5EUR ou participation libre

L’après-midi

atelier en continu : réalisation de pesto.

Réalisation de 50 petits pots.

3EUR ou participation libre

? Du beurre dans les épinards :

atelier de confection collective de soupes anciennes, mettant en valeur des recettes traditionnelles et des récits de cuisine. Vos histoires de soupes alimenteront les livrets de paroles d’habitant.es réalisé depuis quelques mois.

Cuisine collective de 8h30 à 12h réalisation de soupes anciennes pour le repas de 12h30.

Cuisine collective de 14h à 15h15 venez préparer des pâtisseries pour partager un goûter gourmand et original !

Un bal : la danse conviviale à la portée de tous

?de 19h30 à 20h30

Initiation DANSE FOLK avec l’association les Coqcigrues : Laurent Cabané et Catherine Houllemare

c’est une grande variété de danses (mazurka, scottish, valse, bourrée, rondeau, bransle, andro, musique des balkans, forro, cercles,…), avec des compositions originales et traditionnelles et une envie de faire découvrir la danse du Trièves – le rigodon.

? 20h30 à 23h

BAL FOLK par l’association les Coqcigrues

– c’est un son de groupe qui démarre tranquillement pour monter en énergie et emporter les danseurs, des arrangements qui font varier les couleurs musicales avec des nombreux instruments : tels que : violon, accordéon diatonique, flûte, congas, basse, buzuk, mandoline, chant, stomp box, guitare.

Un reportage photo et clip vidéo : avec Hugo Jamard

Autorisation d’images : nous prévoyons de publier un livret/reportage et un clip vidéo. Les personnes ayant participées aux journées des 24 février, 10 avril, 21 juin, 14 septembre, 19 octobre et ne souhaitant pas apparaitre dans le livret, sont invitées à nous contacter au bureau de l’association ADMR Les Lucioles…

Un marché de producteurs et d’artisans :

? Le chant des Fuseaux : Joël cannage de chaises et Agnès dentellière au fuseau

? Ferme BéBéBé : Christiane laine mohair et feutrage

? Saponine et Sacados : Sabine fabrique des savons

? Carpe Diem : Laurent cultive des champignons : cèpes, morilles, trompettes, shiitakés, oréade, hérissons, chanterelles…

? Giselle Taxil : Pois chiches

? Cathy Gruer Jacquemoud : Vannerie : paniers, hélices, mobiles

? Wonderwoolaine : Merry Sue : filage et tissage de la laine

? Louise Boulangeat : boucles d’oreilles à partir des éléments de la nature

? Enji Wadel : Skate board en bois et objets dérivés

? Marc Para-Aubert : Lavande huile essentielle

? : Gérald Antracoli : Forgeron

Des restaurants de Lus proposent des plats aux champignons: Envies des mets / Pain d’épice / 3 marmottes / Team pause