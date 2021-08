Festival – O mon Plato

11h00 – accord caboche – Compagnie haut les mains (26) – Marionnette

Spectacle à partir de 3 ans – durée 30mn

Caboche : fam. n.f. Tête, tête dure, forte tête, personne obstinée, entêtée. Haut comme deux croches, un caractère à contretemps, c’est une tête de bois à bretelles qui mériterait qu’on les lui remonte. Son acolyte, majeur d’homme à lunettes, clef de sol d’une partition dissonante, met un bémol au tempo. Un accord de caboches, moderato joué pizzicato. Un duo à trois temps, bancal comme un bécarre.

manipulation : Franck Stalder – / musique et jeu : Thierry Nicolas

12h30 – ouverture du festival avec La Zigomaclik (26) – la fanfare bonne à rien , prête à tout!!!!!!

Spectacle tout public – durée 30mn

La Zigomaclik est une fanfare bigarrée composée d’une vingtaine de musiciens, amateurs confirmés ou débutants, sous la conduite d’Eric Exbrayat musicien professionnel, aguerri à toute épreuve.

Cuivre, percussions, bois, basse profonde, et diaton s’entremêlent sur des airs de rock, funk, reggae, de chants, sur des arrangements en tout genre, probables ou improbables…

Direction et arrangements : Eric Exbrayat

14h – todos – compagnie paty pereira (26) – Manifeste Choregraphique

Spectacle à partir de 10 ans – durée 45mn

La danse contemporaine, est le langage pour témoigner du destin de six personnes victimes de violences policières, raciales ou politiques. Ses personnes représentent un échantillon de la population des sociétés où actuellement l’oppression se répand. Par l’hommage à Marielle Franco, nous voulons défendre les personnes qui sont attaquées par leurs idées humanistes et les victimes qui disparaissent dans le silence et l’indifférence. Pour cela nous dansons pour la vie et l’espoir qui nous fait tenir debout et résister.

Les danseurs présentent un récit émouvant, le temps est comme suspendu, leurs danses nous emportent et nous font imaginer un monde où la réalité devient geste, poésie et espoir.

Danseuse – Chorégraphe : Patricia Pereira / Danseur – Comédien : Thiago Menezes / Création Sonore et Musicale : Léo Plastaga /

Aide à la chorégraphie et scénographie : Florence Laude / Création Lumière : Florent Oliva / Création Costumes : Isabelle Granier

15h30 – entre les lignes – Compagnie le cri du sonotone (26) – Duo Burlesque à moustaches et sans parole

Spectacle à partir de 6 ans – durée 55mn

Sur le gazon d’un hôtel de campagne, deux moustachus partagent bien malgré eux une table et un café. L’un est en costume bleu, l’autre jaune. Une sourde rivalité germe. Après moults rebondissements rocambolesques, le terrain d’affrontement se transforme en terrain de jeu. Une nouvelle complicité est née qui enjambe joyeusement les lignes des préjugés.

Le spectacle joue de nos différences, des conventions sociales et des a priori qui nous habitent. Issus du clown, du théâtre gestuel et des arts de la rue, les deux comédiens rivalisent de gags et d’effets rythmiques hilarants.

Inspirés par le cinéma muet et les cartoons, ces deux personnages intemporels auraient pu être dessinés par Sempé, mis en scène par Jacques Tati et joués par Buster Keaton ! Un univers absurde et réjouissant !

jeu : Laurent Prat et Thomas Ostermann

17h30 – en attendant le 3ème type – theatre de caniveau (07) – theatre clownesque

Spectacle à partir de 10 ans – durée 1h

Le Théâtre de Caniveau est une compagnie de théâtre de rue qui, par une approche clownesque, donne la parole aux marginaux, aux différents, aux exclus au travers de personnages monstrueux d’humanité. Grâce à l’humour, la poésie et l’émotion, les créations de la compagnie abordent des problématiques sociales et politiques : la différence, l’exclusion, la question de genre, la maladie mentale, l’identité nationale… Elle questionne le refoulé, les tabous et la marge… grâce et avec….. le clown !

» Nous, ce qui nous passionne c’est le caniveau. C’est l’endroit ou vit ce qu’on a jeté au rebut. Personnes, objets, passions ou sentiments. Grace au clown, on essaye de comprendre le caniveau de l’être humain. Le nôtre aux premières loges, celui des autres et de la société en coulisse ! »

jeu : Guy et Juliette Zollkau Roussille

20h00 – A.L.C.O.O.L. – Tungstène Théâtre (07) – theatre

Spectacle à partir de 11 ans – durée 45mn

Chorégraphie littéraire d’après L’alcool extrait de « la vie matérielle » de Marguerite Duras.

Osez un délicieux détour par les chemins escarpés de l’ivresse, pour regarder du côté d’un tabou : celui de l’addiction au féminin…

Deux comédiennes, deux tables, deux bouteilles, une chorégraphie littéraire, des mots subtilement orchestrés par Marguerite Duras. De part sa thématique et sa forme peu conventionnelle, le spectacle A.L.C.O.O.L. questionne et surprend, tel un uppercut au foie ! Sans jugement ni morale, c’est drôle, émouvant, renversant !

Conception et jeu : Chloé Hervieux et Céline Riesen / Création lumière et sonore : Stephan Telboima / Régie Muriel Laborde /Accompagnement administratif : Charlotte Fleury

21h30 – Lavach’ – (26) – Trans-Folk arménienne cosmopolite

Spectacle tout public – durée 1h40

Insatiable explorateur des cultures du monde, le quatuor déploie sur scène son groove cosmopolite, ses chansons bigarrées nourries de 20 ans de tournées en France, au Mexique, en Colombie, en Arménie, au Laos, aux Etats-Unis et en Europe de l’Est. Pouvant se décliner en Grand Bal, le spectacle de Lavach’ est un voyage poétique et dansant, un road-movie musical dont l’Arménie est le port d’attache.

Cap sur l’Arménie !

Ce 4ème album est un retour aux sources pour Lavach’ qui tient son nom du pain traditionnel arménien. Fille d’Erevan, fille de Paname, la chanteuse Sévane a voulu faire voyager les émotions du répertoire traditionnel au delà de sa communauté d’origine, le pimentant de sons venus d’autres zones, le teintant de textures électriques, électroniques et psychédéliques, mais aussi de blues et de ragga-muffin. Inspirées par les textes du poète Rouben Mélik, les compositions originales prolongent une tradition séculaire de chansons poétiques et dansantes, tout en l’ouvrant sur le monde et le XXIème siècle.

Sévane Stépanian : chant, accordéon, karkabou, clavier / Yohan Rochetta : violon, choeur, senza / Florian Garcin : guitare, choeur / Frédéric Birau : batterie, percussions, glockenspiel, synthés, choeur,

EN CONTINU

La Timbrée – PLEM-PLEM Compagnie (26)

Entre-sort, Caravane Postale, Espace itinérant dédié à L’Art Postal

La Timbrée oeuvre à la découverte et à la sensibilisation à l’Art Postal. Mais également à prendre le temps depenser, ressentir, s’exprimer. Elle permet de vivre une expérience créative tout en étant soutenu et accompagné. Elle crée du lien en s’ouvrant à l’inconnu, à l’autre. Un lien social, intergénérationnel. Elle incite à être curieux, à imaginer, à créer, à composer, voire à écrire. Elle propose un espace de convivialité, de détente, de création, d’expérimentation.

Concrètement il est possible de créer soi-même un objet postal à l’intérieur de la caravane ou de s’en approprier un déjà existant afin de l’envoyer à un proche ou à un inconnu. Pour se faire il suffit de choisir une adresse dans notre annuaire ou de s’inspirer d’une création déposée auparavant par un participant sur le Mur de Correspondance et d’y répondre. Ou de déclencher l’inspiration d’un futur participant en déposant directement sa création sur le Mur de Correspondance.

avec : Vicky Tiefenauer et Marie Bernardin

Atelier gribouilli – (07)

Sérigraphie

Venez découvrir la magie de la sérigraphie. et faire imprimer vos vêtements, tout au long de la journée.