Festival Oley’ Africa – Atelier Capoeira avec un maître brésilien

Plongez dans l’univers fascinant de la capoeira : Venez partager un moment de découverte, de partage et de bonne humeur, et laissez-vous emporter par l’énergie de la roda dans le cadre du Festival Oley’ Africa.

Cet atelier d’initiation vous invite à découvrir cet art brésilien unique mêlant danse, musique, acrobaties et jeu. L’atelier propose une approche ludique et conviviale pour explorer les mouvements de base, les rythmes traditionnels et les chants.

2è édition du Festival Oley’ Africa qui offre une occasion unique de découvrir les pratiques artistiques contemporaines africaines et invite au dialogue culturel. Des pays sont mis à l’honneur comme le Nigeria, le Bénin, le Malawi, ou encore le Burkina Faso.