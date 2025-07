Festival Oley’ Africa – Atelier de chant « polyphonie de Madagascar »

Les chants polyphoniques malgaches se distinguent par la superposition de plusieurs voix. Les polyphonies malgaches sont réputées pour leur beauté, leur complexité rythmique et leur capacité à transmettre l’héritage et la mémoire collective du pays.

Expo de peinture et d’artisanat, concerts, spectacle de danse et set DJ à la chapelle des cordeliers (et dans 2 autres lieux à Crest) dans le cadre de la 2è édition du festival Oley’ Africa qui offre une occasion unique de découvrir les pratiques artistiques contemporaines africaines et invite au dialogue culturel.