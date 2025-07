À travers les couleurs et les formes, explorez son univers riche en lutte, poésie et humanisme. Cet atelier invite à la création libre et au dialogue artistique, pour rendre hommage à son héritage culturel et à son combat pour la justice.

Le Festival Oley’ Africa offre une occasion unique de découvrir les pratiques artistiques contemporaines africaines et invite au dialogue culturel. Des pays sont mis à l’honneur comme le Nigeria, le Bénin, le Malawi, ou encore le Burkina Faso.