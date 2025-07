Festival Oley’ Africa – Atelier percussions avec Wura Samba

Un atelier où rythmes afro et techniques traditionnelles se rencontrent dans une ambiance chaleureuse et festive, dans le cadre du Festival Oley’ Africa.

Participez à un atelier de percussions animé par Wura Samba, où rythmes afro et techniques traditionnelles se rencontrent dans une ambiance chaleureuse et festive. Cet atelier vous invite à explorer la richesse des percussions africaines, à développer votre sens du rythme et à partager un moment convivial. Une expérience musicale et humaine unique à ne pas manquer !

2è édition du Festival Oley’ Africa qui offre une occasion unique de découvrir les pratiques artistiques contemporaines africaines et invite au dialogue culturel. Des pays sont mis à l’honneur comme le Nigeria, le Bénin, le Malawi, ou encore le Burkina Faso.