Spectacles de rue, cirque, théâtre, danse, musique et déambulations investissent les places et les ruelles du village pour offrir une journée de découvertes, de poésie, d’émotions et de rencontres.
Programme à suivre
Festival, Spectacle
Festival Pantaï
Le Festival Pantaï, spectacles de rue, transforme le coeur de Buis les Baronnies en une grande scène à ciel ouvert.
Le 03/10/2026 Informations complémentaires
Gratuit pour les visiteurs
Spectacles de rue, cirque, théâtre, danse, musique et déambulations investissent les places et les ruelles du village pour offrir une journée de découvertes, de poésie, d’émotions et de rencontres.