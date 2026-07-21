Festival, Spectacle

Festival Pantaï

Le Festival Pantaï, spectacles de rue, transforme le coeur de Buis les Baronnies en une grande scène à ciel ouvert.

Festival Pantaï
Le 03/10/2026
Gratuit pour les visiteurs

Spectacles de rue, cirque, théâtre, danse, musique et déambulations investissent les places et les ruelles du village pour offrir une journée de découvertes, de poésie, d’émotions et de rencontres.
Programme à suivre