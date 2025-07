Festival Petits Pieds dans la Paille 2025

Programme de chaque après-midi (buvette et goûter sur place / animaux non admis) :

> 15h30 : ouverture du site / atelier tissage – à partir de 5 ans – 30min – nombre limité de participants / pas de réservation / accessible pour les détenteurs d’une entrée à un spectacle

Ce mini-atelier découverte des premiers gestes propose une entrée tout en douceur dans l’univers du tissage. À la fin de l’atelier, vous partez avec votre tissage en cours…

> 16h : spectacle « Indomptable » – cirque sauvage en talons aiguilles – tout public – 50min – par la Cie Ki Watt

Un duo de choc dans ce cirque à l’ancienne, numéros de dressage de « Talons Aiguilles » dans un univers de paillettes où l’on se dompte les uns, les unes, les autres. Comme une invitation à renouer avec sa part de sauvage…

> 17h : visite de la ferme, cabane à livres, atelier tissage – nombre limité de participants / pas de réservation / accessible pour les détenteurs d’une entrée à un spectacle

Accompagnés par les hôtes du lieu, venez en apprendre un peu plus sur la vie de la ferme et découvrir leurs activités (élevage, maraîchage…).

Profitez d’un moment de détente, bien installé sur un coussin, un livre entre les mains : la cabane à livres vous accueille pour un entracte littéraire, seul ou en famille.

> 17h30 : spectacle « Robinson 2.0″ – à partir de 3 ans – 50min – par la Cie La Chute

Caliente ! Il fait chaud, trop chaud d’ailleurs, non ? Robinson qui rêve d’aller à la mer pour la 1ère fois décide de créer sa propre plage artificielle idyllique en modelant la nature à sa façon. Mais il pourrait perdre bien plus que la raison…

> 19h : fermeture du site

Tarifs : Juste 7EUR, Réduit 5EUR, Solidaire 9EUR, Pass » La totale » 16EUR pour 2 spectacles + 1 crêpe + 1 boisson sans alcool + accès visite/cabane à livres/atelier tissage

Pré-ventes & billetterie en ligne : https://petitspiedsdanslapaille.fr

Adresse chaque jour du festival :

le 6 : Ferme Les Vitrouillères, quartier des Vitrouillères, 26220 Dieulefit