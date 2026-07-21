Festival Petits Pieds dans la Paille 2026

Petits Pieds dans la Paille, c’est un festival familial proposant 2 après-midis de spectacles à la ferme avec visites, ateliers, buvette/goûter… pour faire pousser nos sensibilités agri-culturelles !

Programme de chaque après-midi (buvette et goûter sur place / animaux non admis) :

> 15h : ouverture du site / atelier « artistes en herbes » – à partir de 3 ans – 30min

> 16h : spectacle 1 (mardi : « Mirakeul » – magie / mercredi : « Comme un poisson… dans l’air ! » – cirque aérien) – tout public – 45min environ

> 17h : visite du lieu (brasserie, fournil, élevage), cabane à lire, atelier « artistes en herbes »

> 18h : spectacle 2 (mardi : « Au sec’ours » – clown rap burlesque ; mercredi : « Dans les bois, tout est permis… » – théâtre marionnette) – tout public – 45min environ

> 19h : fermeture du site

Tarifs : juste 8EUR, solidaire 10EUR, accessible 6EUR, pass 1 jour 18EUR (2 spectacles + 1 crêpe + 1 boisson sans alcool + accès visite/cabane à livres/atelier (dans la limite des places disponibles)

> Préventes/billetterie en ligne : https://petitspiedsdanslapaille.fr