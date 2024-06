Le festival « Petits pieds dans la paille » se décline sous la forme d’après-midis à la ferme où se dégustent des spectacles jeune public donnés par des compagnies artistiques professionnelles, entremêlés par des visites de la ferme guidées par les agriculteurs et adaptées aux enfants.

Lieu essentiel de notre territoire rural, une ferme accueille chaque jour les festivités. Se déroulant au coeur de l’été, le festival permet à la fois aux vacanciers drômois des zones rurales de profiter d’une offre culturelle « à la maison » et aux touristes de passage de découvrir les richesses de notre territoire.

Vivre avec les enfants un moment de partage simple autour de spectacles, dans un cadre insolite, proche de la terre pour faire pousser nos sensibilités agri-culturelles 🙂

Ce festival s’inclut dans une démarche éco-responsable et locale : artistes de la région, alimentation et boissons bios, toilettes sèches…