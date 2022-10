FESTIVAL PREMIERS VOLS

Festival de spectacles émergents

Co & auto-production Association Per Tu Fas/Compagnie Troubles Champêtres/Djinn et Compagnie

Avec pas moins de 10 spectacles, 2 soirées concerts, 2 soirées cabaret, 3 stages, goûters soupers et buvettes… sous un magnifique chapiteau au Parc de la Baume, cette première édition du Festival Premiers Vols promet de quoi trouver son bonheur à tous les publics, petits & grands !

Venez découvrir ces superbes spectacles à l’aube de leur aventure fort prometteuse, donner de l’élan à leur envol avec vos applaudissements et laissez-vous surprendre par leur beauté !

21 octobre Soirée Concert ? 19h30 10EUR la soirée

Valentine Viale (piano voix), Royale Canine (hip-hop féminin spectaculaire), Renga – live set machines techno – breakbeat

22 & 23 octobre ? 16h Cabaret Goûter – (cirque) 12EUR 8EUR Tout public

Moment suspendu, où les artistes du Festival vous présentent leurs très courtes formes au travers d’un cabaret impromptu, créé spécialement pour le festival

26 octobre 16h Le Rêve – Cie L’Effémémère (mât chinois) 10EUR 8EUR Tout public

Un voyage immobile, au milieu de lumières nocturnes et féeriques.

19h Igor à la croisée des regards (théâtre) 10EUR 8EUR

Par Raphaël Balieu : Igor ancien militaire alcoolique cherche les dernières pièces nécessaires, armé de son optimisme inébranlable !

28 octobre Soirée Concert 19h30 10EUR la soirée

Cil de C (chanson) Des voix planantes au son d’un clavier analogique et d’un piano déroulent le film de lettres d’amours inconnues, de souvenirs intimes ou flous.

La Vendetta Pass (chanson) Contrebasse, batterie, percussions, trompette, clarinette, guitares et voix s’embarquent au gré d’influences plurielles baladant des textes à fleur de vie. Une aventure d’humains, un hymne aux sentiments, au partage, aux évidences.

ler novembre ? 19h Uppercut II – Cie Bout de l’Allumette (spectacle) A partir de 16 ans ? 10EUR

Théâtre inconvenant et subversif. On se retrouve autour d’une table ronde. Et ils discutent, d’amour forcément…On cache les maux et on en rit. Ensemble…

2 novembre ? 18h Mentalmorphose Cie Troubles Champêtres – (cirque) Tout public ? 10EUR 8EUR

Cirque contemporain mélangeant technique du fil de fer (fil-de-fériste) et danse, dans un univers abstrait où le plastique est roi.

3 novembre ? LE JEUDI DES DJINNS Tout public ? 15EUR conseillé

18h Traversias Cie La Cavarana – (clown) Tout public

Le voyage, le jeu, d’une fille qui devient femme, d’une femme qui devient mère, d’une mère qui redevient…

19h La déclaration des voix de l’Homme – (spectacle) avec Samuel Keller, Christophe Pardon, Marc Storper. Tout Public

Entre fantaisie clownesque et performance vocale, un spectacle unique à chaque fois !

4 novembre 19h Papillon Noir par Monsieur Solen (magie) Tout public · 10EUR 8EUR ? dès 12 ans

Magie furtive et hirsute. Il sera question de commencer par la fin, d’un anniversaire qu’on aurait bien fêté, d’un peu de littérature à dépoussiérer, de voyages immobiles, et de grog pour se soigner.

5 novembre 16h Tout ira bien! Cie Jorepafecomsa (cirque) Tout public ? 10EUR 8EUR

Solo de Chiara Bagni au croisement de trois disciplines : le clown, la danse et le cirque (capilotraction) Ce clown n’est pas drôle, il ne fait pas de blagues… mais il nous fait rire !

STAGES & ateliers

24. 25. 27. 28 octobre Stage de CIRQUE

9h-12h : 4-6ans 14h-17h: 7-12ans

infos résa : Anastasia 06 65 70 27 20 assopertufas@gmail.com

4 1/2journée : 80EUR ? 70EUR si 2 enfants inscrits ? restitution publique le 28 oct -17h

24, 25 octobre Stage de cirque ADULTES

18h-20h Aériens et Hula hoop Avec Anastasia

infos résas : Anastasia 06 65 70 27 20 assopertufas@gmail.com ? 20EUR/soir

31 octobre, 1, 3, 4 novembre Stage THÉÂTRE MmmooÔ

14h-17h Mouvement, Masques, Marionnette, Ombre, Objet, Ôtres

Éveil et échauffements du corps, de la voix, des émotions … jeux collectifs, textes, matières… autant outils pour entrer dans l’espace scénique où le masque révèle, la marionnette libère, l’objet profère, pour se redécouvrir, ôtre. Viens jouer !

restitution publique le 4 nov – 17h Ipek 07 68 83 59 97 ? prix libre 80EUR/semaine conseillé