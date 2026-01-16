Dans le cadre du Festival Romans d’Amour, nous accueillons Marc Vella pour une conférence exceptionnelle.
Pianiste nomade, Prix de Composition à Paris (ENMP)
1er Prix de Composition à Rome au TIM 1999
Écrivain, conférencier
Festival Romans d’Amour – Conférence Piano
Conférence Piano sur le thème « Le Vivre ensemble & Fausses notes »
La Maison Nugues 18 Rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06
