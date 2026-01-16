Festival Romans d’Amour – Conférence Piano

Conférence Piano sur le thème « Le Vivre ensemble & Fausses notes »

Festival Romans d’Amour – Conférence Piano
Le 29/01/2026 20:00

La Maison Nugues 18 Rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06

Contacter par mail Site internet
Payant

Dans le cadre du Festival Romans d’Amour, nous accueillons Marc Vella pour une conférence exceptionnelle.
Pianiste nomade, Prix de Composition à Paris (ENMP)
1er Prix de Composition à Rome au TIM 1999
Écrivain, conférencier