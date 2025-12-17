Festival

Festival Romans d’Amour

La seconde édition du Festival Romans d’Amour s’étendra sur trois semaines et sera organisé autour du thème du vibre ensemble. Plusieurs animations seront prévues à Romans-sur-Isère et dans les communes alentours.

du 22/01/2026 au 07/02/2026
Gratuit pour les visiteurs