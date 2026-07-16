Festival Rosa Musica : Fascination

L’éblouissante cour d’honneur du Château est le décor idéal pour accueillir le magnifique pianiste Nathanaël Gouin, Claire-Elie Tenet à la contrebasse et le Quatuor Girard dans un programme aussi exigeant et grandiose que celui de cette soirée !

La version de ce bouleversant 4ème Concerto de Beethoven, dans une réduction chambriste de Lachner, qui fut pendant un quart de siècle chef d’orchestre à l’Opéra de Francfort et contemporain de Liszt, nous fera goûter intensément la profondeur et l’inventivité de cette musique.

Dans le célèbre tableau » Franz Liszt au Piano » de Joseph Danhauser, qui n’est autre qu’une vision idéale d’un culte rendu à Beethoven par de grands artistes romantiques, figure Paganini qui avait fortement impressionné Liszt lors d’un concert parisien.

Celui-ci a alors décidé de rivaliser avec le violoniste en inventant une nouvelle technique pianistique, dite » transcendante «