Festival Sacrée Musique : Stabat Mater de Pergolèse

L’ensemble baroque Les Nouveaux Caractères interprète, dans cette soirée illuminée à la bougie, l’une des plus grandes oeuvres jamais composées : le Stabat Mater de Pergolèse. ?uvre sacrée majeure, sans cesse traversée par le genre de l’opéra, ce motet décrit les souffrances de la Vierge devant son fils crucifié et traduit une émotion extrême. La musique poignante, voire déchirante, et le texte portent un message de compassion et d’empathie envers tous ceux qui souffrent, et demeurent pleins d’espérance dans un avenir qui chante.