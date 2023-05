Festival Saoû Chante Mozart – Le Requiem

Pas moins de 70 chanteurs et musiciens feront résonner les boiseries XVIIe du choeur au son de l’oeuvre maîtresse du compositeur. Croirez-vous qu’elle lui a été insolitement commandée par l’homme en noir d’un comte fantasque qui prétendait s’en attribuer la paternité ? (Venez le lendemain à l’Abbaye de Valcroissant pour en savoir plus !)

En ponctuant le Requiem de la Musique Funèbre et Maçonnique, très rarement jouée, et du lumineux Exultate Jubilate, qui lui offre un sublime contrepoint, nous vous conduisons pour cette soirée dans un voyage spirituel entre la vie et la mort, traversé d’éclaircies fulgurantes et de lueurs d’espérance.

Musique funèbre et maçonnique KV. 477

Exultate jubilate KV. 165

Requiem KV. 626