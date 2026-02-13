Venez découvrir le festival « Saveurs Théâtrales » à la salle des fêtes de Puy-Saint-Martin !

Voici le programme du festival :

Jeudi 26 mars :

– 19h30 : Ouverture du festival

– 20h00 : Lecture par la troupe du festival ; « Frédéric ou le boulevard du crime », d’après Eric Emmanuel Schmitt

– Emilie Valantin et ses marrionnettes en scène

Vendredi 27 mars :

– 17h00 : « La sorcière et le dragon », Mirandolina et Compagnie

– 21h30 : « Matin Brun », Compagnie Tout CouR

Samedi 28 mars :

– 19h30 : « Soirée mondaine », Guy Foissy, Troupe Si je serais

– 21h00 : « Mirabeau ou l’Insolent », Compagnie Café Voltaire

Dimanche 29 mars :

– 16h30 : « Cabaret de marionnettes », Cabaret bal MAD

– 18h00 : Pot de clôture !