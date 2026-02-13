Festival Saveurs Théâtrales

Voici le programme du festival :
Jeudi 26 mars :
– 19h30 : Ouverture du festival
– 20h00 : Lecture par la troupe du festival ; « Frédéric ou le boulevard du crime », d’après Eric Emmanuel Schmitt
– Emilie Valantin et ses marrionnettes en scène
Vendredi 27 mars :
– 17h00 : « La sorcière et le dragon », Mirandolina et Compagnie
– 21h30 : « Matin Brun », Compagnie Tout CouR
Samedi 28 mars :
– 19h30 : « Soirée mondaine », Guy Foissy, Troupe Si je serais
– 21h00 : « Mirabeau ou l’Insolent », Compagnie Café Voltaire
Dimanche 29 mars :
– 16h30 : « Cabaret de marionnettes », Cabaret bal MAD
– 18h00 : Pot de clôture !