L’occasion de rencontrer des vidéastes, critiques, bédéastes, spécialistes du climat, des espèces plus ou moins vivantes ou des météorites fumantes…
Le spectre des résiliences se décline en de multiples visions :
– les effondrements (apocalypses et catastrophes)
– les résistances humaines (réorganisations du monde social)
– les protections du vivant (préservations des écosystèmes et de la biodiversité)
Tout un laboratoire des futurs en pleine éruption !
Festival Science et Fiction : Les Mycéliades
Le cinéma Les Templiers et la Médiathèque de Montélimar phosphorent en réseaux pour conjuguer ensemble des récits de Résiliences.
Place du Temple 16 avenue du Générale de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 01 73 77
