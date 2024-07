Festival Social Club – Stages Salsa Bachata Kizomba

pour les danseurs

Pour ce premier Festival, nous vous proposons une diversité de cours avec des intervenants dont vous apprécierez la pédagogie, l’énergie et le professionnalisme. Ils vous transmettront leurs passions et vous guideront dans votre progression de la ou les danses de votre choix.

10 intervenants en SALSA , BACHATA et KIZOMBA

(Détail du programme des cours à venir)

4 SALLES

20 HEURES DE COURS

2 niveaux : DEBUTANTS/INTER & INTER/AVANCES

INTERVENANTS :

BENOIT ELAME (FRANCE)

CHOCO (FRANCE)

EL MORO LATINO (FRANCE)

ISMEL CASTELLANOS (CUBA)

JOSE VILLAPLANA (FRANCE)

MONICA TIMBERA (FRANCE)

RAFAEL & VIRGINIE de TROPICUBA (CUBA/FRANCE)

SOPHIE de SOFABULOUS (FRANCE)

YORDAN EL CUBANO (CUBA)

Lieux : Ville Montboucher sur Jabron à 5 min de MONTELIMAR

?? Salles 1 et 2 : situées à la MJC

325 Rue Saint-Martin, 26740 Montboucher-sur-Jabron

?? Salles 3 et 4 : situées à la Mairie

45 Rue Fortune Jacquier, 26740 Montboucher-sur-Jabron

Tous les déplacements se feront à pied.

Les lieux de festivités et de cours sont situés au coeur du village, très proches les uns des autres.

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE.

FOOD-TRUCKS ET RESTAURANTS PARTENAIRES.

INSCRIPTION AUX STAGES via HELLO ASSO

cliquez sur le bouton Billetterie ????????

ou sur ce lien ci-dessous :

https://www.helloasso.com/…/monte…/evenements/stages-sbk

TARIF FORFAIT FULL PASS 65 EUR :

ACCES A TOUS LES COURS + SOIREE DE CLOTURE

TARIF EXCEPTIONNEL AVANT LE 15 JUIN : 55 EUR

TARIF APRES LE 16 JUIN : 65 EUR

(Pour des raisons d’organisation, il n’est pas possible de réserver des cours à l’unité)