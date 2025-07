Festival : Syndrôme Open Air

Le festival syndrôme, un événement musical et festif dans la Drôme provençale, vous donne rendez-vous pour une soirée ambiancée !

Pour cette quatrième édition, la programmation est éclectique et se veut évolutive, avec du rap, de la musique live et de la musique électronique en deuxième partie de soirée.

De nombreux stands sont également présents sur le site du festival, avec notamment un food truck, des tatoueurs, des friperies, bijoux et autre… Nous tenons à stimuler les producteurs locaux avec une bière brassée à Châteauneuf du Rhône mais également un Kombucha produit à Pont-de-Barret.

Le but de cet événement est de dynamiser la culture locale et émergente mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives musicales dans le paysage Drômois.