Festival Wall&Love 2025

Porté par l’association TBM et le collectif Sorry Graffiti, Wall&Love investira des lieux emblématiques du centre-ville et du quartier de La Chamberlière, avec des fresques monumentales, des créations collectives et des oeuvres éphémères.

La Ville de Valence vibrera au rythme de l’art urbain avec Wall&Love, le festival qui célèbre la création contemporaine sur les murs de la cité.

PROGRAMME

Du samedi 23 août au vendredi 29 août 2025

Fresque Monumentale 1 – 14 rue Châteauvert (Centre-ville)

Artistes : Ensemble Réel (France, Paris)

Le duo de frères Hugues et Medy, alias Ensemble Réel, inaugurera cette édition avec une fresque monumentale mêlant contrastes chromatiques et univers oniriques. Leur travail associe des couleurs vives au noir et blanc, des tracés réalistes à des espaces imaginaires, pour offrir aux Valentinois un voyage visuel plein de poésie et de ruptures harmonieuses.

Vendredi 29 août 2025 à 19h15

Lancement officiel du Festival et fresque éphémère inaugurale – Boulevard d’Alsace (Centre-ville)

La fresque éphémère, réalisée en partenariat avec l’Office du Commerce, marquera le lancement officiel du festival et dynamisera la vie des boulevards pendant toute sa durée. L’inauguration rassemblera partenaires, habitants et curieux autour des artistes et des premières créations.

Du samedi 30 août au mardi 2 septembre 2025

Fresque Monumentale 2 – Gymnase Zammit (Centre-ville Gare)

Artiste : SODA (Italie / vit et travaille à Londres)

SODA proposera une oeuvre aux formes tridimensionnelles flottantes, entremêlant abstraction et réalisme. Ses compositions inviteront le public à questionner les frontières de la perception et du langage visuel, grâce à un subtil jeu de profondeur et de couleurs.

Du mercredi 3 septembre au dimanche 7 septembre 2025

Jam Sorry Graffiti – École Seignobos (Quartier La Chamberlière)

Artistes : Collectif Sorry Graffiti (France, Rhône-Alpes – Grand Sud-Est)

Ce collectif emblématique de la scène graffiti valentinoise réalisera une fresque collective haute en couleurs. Fidèle à son esprit d’échange et de transmission, Sorry Graffiti proposera un croisement de styles et de pratiques, renouant avec la tradition des grandes fresques éphémères partagées avec le public.

Du lundi 8 septembre au samedi 13 septembre 2025

Fresque Monumentale 3 – Résidence VRH » Le Cid » (La Chamberlière)

Artiste : TIMA (Maroc, Casablanca)

Diplômée des Beaux-Arts de Casablanca, Tima explorera la mémoire et la nostalgie à travers des visions oniriques de figures féminines et d’objets emblématiques comme le vase de Safi. Une création poétique, entre innocence et quête intérieure, qui viendra illuminer le quartier.

Samedi 13 septembre 2025

Fresque annuelle de clôture – Boulevard d’Alsace

Artiste : à définir

Comme chaque année, une fresque de clôture restera visible durant une année complète, en écho à la vitalité artistique de Valence.

Soirée de clôture – Rue Briffaut

Live painting et performances par des artistes invités, pour fêter ensemble la fin de cette édition et préparer déjà la suivante.