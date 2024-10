FESTIVITA : semaine du cinÃ©ma italien de Valence – 12Ã¨me Ã©dition

Découvrez une se?lection de films ine?dits qui te?moignent de la vitalite? de la production contemporaine, allant des grands noms (Paolo Sorrentino, Marco Tullio Giordana…) a? une nouvelle ge?ne?ration pleine de talent (Maura Delpero, Circo de Caro…).

Ce voyage, nous le ferons en compagnie d’invite?es, de femmes cine?astes et come?diennes, qui partageront avec nous leurs regards et leurs histoires singulie?res.

FESTIVITA est organisé par LUX Scène nationale de Valence en collaboration avec l’Institut Culturel Italien de Lyon.

Cette 12e édition est menée en partenariat avec La Cimade et le festival Migrant’Scène, et avec la complicité d’Assofital – Festival du cinéma italien de Montélimar.

– Programme complet ci-joint. –