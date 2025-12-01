Festivités de noël à Montélimar

La magie des fêtes s’empare des rues de la ville du 1er décembre au 5 janvier. Un mois hors du temps avec illuminations, feu d’artifice, déambulations, marché de noël, spectacles pour toute la famille… Soirée exceptionnelle de lancement le 12 décembre !

Un programme tout en lumière et en facéties !

« Noël à Montélimar » saura combler petits et grands avec de nombreuses animations et des temps forts rassembleurs en centre-ville mais aussi en zone sud.

Ambiance féérique dès le 1er décembre en fin de journée, grâce aux guirlandes et aux personnages haut en couleur qui illumineront la cité du nougat ! Bonhommes de neige, pingouins et Père Noël géant veilleront entre autres sur la ville pendant toute la durée des festivités.

Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le 1er décembre sera l’occasion d’entamer le grand Calendrier de l’Avent organisé par les 3 associations de commerçants de Montélimar (Commerçants du Centre-Ville de Montélimar, Cap Nord et Montélimar Sud Développement). De nombreux lots à gagner jusqu’au 24 décembre ! Des animations sont également prévues en zone sud chez vos commerçants sur cette période : lectures de contes, concours de dessin et déambulation du Père Noël !

La tradition provençale de la « Table des 13 desserts » vous sera expliquée du lundi au vendredi à 15h00 à l’office de tourisme du 2 décembre au 3 janvier. Petite dégustation en fin de présentation pour un instant de convivialité et de partage en ces temps de fêtes.

Le 5 décembre 2025 marque le retour de la Grande Roue ! Du haut de ses 40 mètres, c’est un panorama unique sur le Château de Montélimar et ses faubourgs qui vous attend. Montélimar comme vous l’avez rarement vu ! A proximité de la Grande Roue et du carrousel, les attractions foraines animeront le jardin public jusqu’au 4 janvier. Plus d’une dizaine de manèges et d’installations ludiques : idéal pour se lancer des défis et faire le pleins de sensations en famille ou entre amis !

Dès le 3 décembre, spectacles, concerts et numéros de cirque enchanteront tous les âges à la Médiathèque, au Conservatoire, au Temple, au Théâtre Émile Loubet ou au Cinéma des Templiers. Une programmation tout en douceur et harmonie propices à la rêverie et à l’imagination.

De l’imagination il en faudra pour participer aux ateliers créatifs Fab Lab les mercredis 10 et 17 décembre ! Réalisation de boules de Noël, sapins et maisons de Noël, adorables lutins, traîneaux du Père Noël et bien d’autres surprises. Chaque élément est découpé en bois au Fab Lab, puis les enfants laissent libre cours à leur imagination pour peindre, colorer, assembler et créer des décorations uniques qu’ils rapporteront à la maison.

La soirée de lancement des festivités du 12 du décembre est LA soirée à ne pas rater ! Pour marquer l’ouverture de la Maison du Père-Noël et du Marché de noël, ce rendez-vous festif commencera fort dès 19h00 avec l’embrasement traditionnel du théâtre Émile Loubet : un feu d’artifice très attendu ! Le Père Noël sera évidemment de la partie et conduira ensuite la parade de noël composée d’une fanfare lumineuse, d’échassiers, de mascottes, d’un arbre à voeux et de marionnettes géantes ! Dès 19h15, suivez à pied cette belle équipe embarquée dans le Petit Train à travers les rues du centre-ville jusqu’à la Maison du Père Noël (salle d’honneur de l’Hôtel de Ville). Fin de la parade au Marché de noël (place de l’Europe) pour découvrir artisans, créateurs, producteurs et leurs idées cadeaux ! Distribution de vin chaud et de chocolat chaud à la population pour finir cette soirée en beauté et en convivialité !

Le Marché de Noël et ses 17 chalets occuperont la place de l’Europe du 12 au 24 décembre avec un renouvellement de certains exposants le 18 décembre. Une belle opportunité de découvrir artisans, créateurs et producteurs locaux pour un noël toujours plus responsable. Bijoux, céramiques, objets de décoration, accessoires cousus main, produits cosmétiques, boissons et mets sucrés… Il y en aura pour tous les goûts ! Châtaignes grillées, vin chaud et petite restauration sur place.

La Maison du Père Noël, située dans l’Hôtel de Ville, accueillera petits et grands dans la salle d’honneur de 16h à 19h du dimanche au jeudi et de 15h à 20h du vendredi au samedi. Une rencontre inoubliable pour échanger avec ce célèbre personnage ! Pas le temps d’aller lui susurrer vos envies ? Pas de soucis ! Entre le 1er et le 18 décembre, venez déposer votre courrier dans les boîtes aux lettres du Père Noël parvis de la Mairie, place des Clercs ou place de l’Europe.

Les samedis et dimanches après-midis, place aux fanfares, orgue de barbarie, mascottes et compagnies de cirque de rue ! Ambiance festive et musicale en centre-ville pour des fins de semaine tout en joie !

Du vendredi 26 au dimanche 28 décembre, l’Association des Commerçants du Centre-Ville de Montélimar vous propose un marché gourmand sur la place de l’Europe. Foie gras, escargots, chapons, truffes, ravioles, truite fumée… De quoi finir l’année autour d’une belle table aux saveurs drômoises ! Atelier cuisine par l’Ecole Des Chefs by Aix&Terra les samedi et dimanche de 10h à 12h afin de confectionner un plat de fêtes ! Dégustation par les participants en fin d’atelier. Atelier payant sur inscription dans la limite des places disponibles.

Plus d’informations dans le programme « Noël à Montélimar ».