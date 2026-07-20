Pendant trois jours, le festival invite à regarder autrement notre rapport au vivant à travers des films, conférences, spectacles, débats, expositions, sorties nature et rencontres.

Festiwild : le festival qui relie l’humain au vivant

Le Festiwild revient à l’Ancien Monastère de Sainte-Croix pour une nouvelle édition dédiée au lien entre l’humain et la nature.

Pendant trois jours, le festival invite à regarder autrement notre rapport au vivant à travers des films, conférences, spectacles, débats, expositions, sorties nature et rencontres.

Un rendez-vous engagé, sensible et accessible, pour questionner notre place dans le monde naturel, découvrir des initiatives inspirantes et partager un moment collectif au coeur du Diois.

? Renseignements : 04 75 21 22 06