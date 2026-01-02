Les élèves de 1ère Bac Pro organisent la 3? édition de la Fête Agricole au lycée agricole de Montéléger.
Cette journée mettra à l’honneur les traditions rurales et le patrimoine agricole local.
Au programme :
? Démonstration de vieux métiers
? Exposition de vieux tracteurs et outils agricoles
? Marché de producteurs et artisans
? Présence de concessions agricoles
? Animations tout au long de la journée
? Repas du terroir (sur réservation)
? Buvette
N’hésitez pas à vous renseigner pour plus d’informations.
Fête Agricole
400, les Chirouzes 26760 Montéléger Tél. 04 75 62 70 67
