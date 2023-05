Fête champêtre et caritive au profit des malades de parkinson et pour les bénéficiaire en vue d’une journée d’excursion. Info et réservations : 04 75 73 19 02 contact@1bqc.fr

Au programme :

9h : marché des créateurs et artisans, châteaux gonflables, arts divinatoires

13h : apéritif et repas spectacle : entrée, plat (lotte à l’armoricaine) dessert et café. Réservation obligatoire

13h30 à 18h : chanteurs, danse et DJ

Et tombola au profit des malades de parkinson et pour les bénéficiaire en vue d’une journée d’excursion.