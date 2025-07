Fête de Comps et tournoi de pétanque

La fête de Comps avec son concours de boule aura lieu le dimanche 3 août à la salle des fêtes de COMPS.

Au programme :

Ouverture de la buvette et de la petite restauration a partir de 13h ;

14h concours de boules en doublette (250EUR + participations),

Animations pour petits et grands orchestrées par Tours de Jeux…

De beaux lots à gagner au choix avec le « Tombopoids » : enfants, veggie, apéro, beauté et bien être, et du gibier des cuisses de chevreuil et de sanglier.

Marylène Marcel-Ponthier sera présente pour vous dédicacer et vous remettre les exemplaires de son nouveau livre sur l’histoire de Dieulefit entre 16 h et 18 h où elle tiendra un stand devant la mairie.