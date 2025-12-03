Spectacle

Fête de fin d’année à la MPT du Plan

A partir de 18h nombreux ateliers du Père Noël , à 20h spectacle dans la salle polyvalente , photos avec le Père Noël.

Fête de fin d’année à la MPT du Plan
Le 19/12/2025 18:00

1 place des Aravis 26000 Valence Tél. 04 75 42 52 79

Contacter par mail Site internet
Payant