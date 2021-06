535 C chemin de la rouaille 26120 Montmeyran Tél. 06 71 34 88 77

Cette journée a pour ambition de fédérer, informer, accompagner, diffuser, valoriser, faire rayonner, décloisonner et surtout fêter la fleur française, locale et de saison !

Une action collective et nationale portée par plus de 220 membres du Collectif : horticulteurs, grossistes, fleuristes et décorateurs d’événements, répartis sur tout le territoire.

Au programme : chasse aux bouquets, ateliers, portes ouvertes, banquets et bien d’autres surprises… plus de 100 événements partout en France, organisés par le Collectif de la Fleur Française.