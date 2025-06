Fête de la musique

Le Café des Vignerons et le Bar Hélice vous embarquent place du Jeu de Ballon pour une soirée pleine d’énergie : rock alternatif teinté de rythmes latinos, de 18h à 22h.

Au programme : musique live, apéros savoureux, plats à partager, vins de Grignan-les-Adhémar… et surtout, une ambiance chaleureuse et festive au coeur du village ! Venez faire le plein de bonne humeur !