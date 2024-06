FÃªte de la Musique

La Ville célèbre la nuit la plus longue de l’année en musique ! Cette année pour la Fête de la musique, amateurs et professionnels nous enchanteront de concerts aux notes très variées où chacun et chacune pourra trouver son plaisir : chorales, pop-rock, musique classique, funk, variétés, chansons françaises, en solo, en duo, en trio, en groupes, en orchestre symphonique… la programmation s’adresse à tous et pour tous. Sans oublier les danseurs et la déambulation d’une batucada en centre-ville !

Pour cette nouvelle, la Ville propose 3 scènes musicales (Fontaine monumentale, Place de la gare et Maison des Têtes), 1 scène danse (Place Montalivet) et 1 scène piano en lien avec Les amateurs virtuoses (cour du Musée de Valence).

Pour compléter cette programmation, les commerçants du centre-ville s’associent à l’événement en proposant également des concerts (Place Saint-Jean, Temple Saint-Ruf, rue Vernoux, Place Gaston-Rey, parking Latour-Maubourg, Kiosque Peynet, Place de la Pierre, rue Madier-de-Montjau, Rue Dauphine et Boulevard Maurice Clerc).

Enfin, le Centre du patrimoine arménien organise une soirée musicale.

Découvrez le programme détaillé ci-joint !