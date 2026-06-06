Retrouvons-nous pour danser et festoyer.
Il y aura bien sûr de quoi se restaurer et s’hydrater, alors qu’il neige, qu’il pleuve, qu’il vente, venez nombreuses, venez nombreux.
En attendant ce jour, soyez heureuses, soyez heureux!
Fête de la Musique à Rochefort-Samson
Nous sommes heureux de vous convier comme à l’accoutumée, cette fois-ci sur la place de l’école, afin de célébrer la Fête de la Musique. La scène sera ouverte!
Place de l'école 26300 Rochefort-Samson
Retrouvons-nous pour danser et festoyer.