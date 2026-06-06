Concert

Fête de la Musique à Rochefort-Samson

Nous sommes heureux de vous convier comme à l’accoutumée, cette fois-ci sur la place de l’école, afin de célébrer la Fête de la Musique. La scène sera ouverte!

Fête de la Musique à Rochefort-Samson
Le 21/06/2026 16:00

Place de l'école 26300 Rochefort-Samson

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Gratuit pour les visiteurs

Retrouvons-nous pour danser et festoyer.
Il y aura bien sûr de quoi se restaurer et s’hydrater, alors qu’il neige, qu’il pleuve, qu’il vente, venez nombreuses, venez nombreux.
En attendant ce jour, soyez heureuses, soyez heureux!