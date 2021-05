Fête de la musique à saint Uze

A 18h30 : concert » Le piano vagabond » (classique) et à 20h : 3 auteurs-compositeurs-chanteurs pop et rap se succèdent sur scène. Pique-niques bienvenus.Nocturne de la médiathèque.

A 18h30 : concert » Le piano vagabond » (Marianne Schoendorff joue des oeuvres du répertoire classique) et à 20h : 3 auteurs-compositeurs-chanteurs pop et rap se succèdent sur scène.

A écouter assis, debout, et même allongé dans l’herbe ! Vos pique-niques sont les bienvenus. Nocturne de la médiathèque de 18h à 21h30 ce jour-là.