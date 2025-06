Fête de la musique Voyage Son’Or

Viens célébrer la fête de la musique et l’arrivée de l’été en te posant un moment pour écouter ta musique intérieure et Voyager dans différents mondes grâce à mes chants et instruments du Monde.

Voyage Son’Or méditatif avec instruments du Monde, chants intuitifs et vibrations bienfaisantes pour éveiller les sens, apaiser l’esprit et se reconnecter à la Joie profonde

Apporter :

? Serviette ou tapis

? Coussin

? Couverture douillette

Laisser à la maison : alcool & tracas du quotidien

Soirée ouverte à toutes et tous – participation libre et en conscience

Un moment à partager ensemble, dans la lumière du coeur

Nombre de places limité, réservation avec Oona Son’Or 06 28 34 45 23