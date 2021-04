Fête de la Nature : Balades thématiques et sonores

Balades sonores :

Murets en pierre, grottes et cascades de tuf à Combe Laval ont vu passer bien des humains : depuis le néolithique, l’industrie, l’agriculture, les sports de nature mais aussi la faune et la flore façonnent ce lieu. Ses habitants et usagers de toutes les espèces nous racontent en pastilles sonores leur histoire avec Combe Laval du 19 au 23 mai.

Départs des balades sonores depuis l’Office de Tourisme de Saint-Jean-en-Royans et l’arboretum de Saint-Laurent-en-Royans, à télécharger sur le site web du Parc du Vercors.

Écouteurs et chaussures de marche conseillés.

Informations pratiques concernant les balades sonores sur https://www.parc-du-vercors.fr/.

Deux balades thématiques tout publics seront également proposées le samedi 22 mai au départ de l’arboretum de Saint-Laurent-en-Royans :

A 9 h, autour de l’acoustique et du son avec la compagnie le Grand Larsen ;

A 13 h 30, autour du patrimoine industriel et humain dans la combe avec l’Association Royans d’Hier et d’Aujourd’hui.

Inscriptions : auprès de l’Office de Tourisme Vercors Drôme et à l’adresse Coline.Dabestani@pnr-vercors.fr

